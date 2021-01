utenriks

Frå før har britiske ekspertar åtvara om at mutasjonen som vart påvist i England i desember, kan vere langt meir smittsam enn andre koronavariantar.

– Det ser no òg ut til at det er nokre bevis for at den nye varianten kan ha ei høgare grad av dødelegheit, sa Johnson på ein pressekonferanse i Downing Street fredag.

Nordre Follo kommune stengde fredag ned etter at det vart oppdaga eit utbrot av den frykta britiske virusmutasjonen i kommunen.

