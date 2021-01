Britisk mutant spreier seg raskt i Danmark

utenriks

I veke 53 var det 2,4 prosent av dei positive prøvene som inneheldt den britiske virusmutanten, og 4,1 prosent i veke 1. Ein reknar med at reproduksjonstalet for den britiske virusvarianten i Danmark er 1,36, noko som betyr ein auka smittsamheit på 36 prosent. Det er likevel ein enorm feilmargin på desse tala, opptil 17 prosent.

Torsdag var det totalt 464 danskar som hadde testa positivt for den britiske varianten, mot 383 onsdag, ifølgje Statens Serum Institut (SSI). Desse tala gjeld til og med 17. januar.

Etterslepet på tala for mutasjonar kjem av at det tek opptil ei veke å analysere akkurat kva koronavariant som finst i dei positive prøvene. I tillegg reknar ein med at det reelt sett er fleire enn 464 som har den britiske varianten, fordi SSI ikkje har kunna analysere alle dei positive prøvene inntil nyleg.

Samtidig fell spreiinga av dei ordinære variantane av koronaviruset i Danmark, som er omfatta av ei svært streng nedstenging akkurat no.

(©NPK)