Demokratane: Trump blir stilt for riksrett neste veke

Fleirtalsleiaren i Senatet, Chuck Schumer, opplyste fredag at leiaren i Representanthuset, Nancy Pelosi, kjem til å sende over riksrettstiltalen måndag.

Rettssaka mot Trump startar idet ho sender tiltalen for oppegging til opprør til Senatet. Førebels har Pelosi halde korta relativt tett til brystet.

– Det blir ei rettssak, seier Schumer.

Tiltalt for oppvigling

Den 6. januar talte Trump for tusenvis av tilhengjarar på eit møte nær Det kvite hus. Han bad dei «slåst som berre helvete» mot valresultatet som Kongressen då var i gang med å godkjenne, og gjentok dei grunnlause påstandane sine om omfattande valfusk.

Kort tid etter marsjerte ein mobb ned til kongressbygningen og storma han, noko som tvinga representantane i Kongressen og visepresident Mike Pence til å evakuere. Fem personar, blant dei ein politimann, mista livet i kaoset.

Representanthuset tok ut riksrettstiltale mot Trump fem dagar seinare, og ti republikanarar stemde ja til tiltalen saman med den einstemmige gruppa av demokratar.

Frikjend sist

– Det vil skade den nasjonale eininga å gløyme at folk døydde her 6. januar, at det var forsøk på å undergrave valet og demokratiet vårt og på å vanære grunnlova, sa Pelosi til pressa torsdag.

Trump vart frikjend av det republikanske senatsfleirtalet under den første riksrettssaka. Då var han skulda for å oppmode Ukraina til å etterforske forretningar som var kopla til rivalen Joe Biden, i byte mot økonomisk hjelp til det ukrainske militæret. Pelosi noterer at saka denne gongen ikkje handlar om private telefonsamtalar, men eit svært offentleg opprør, som alle Kongress-medlemmer sjølv fekk erfare på kroppen, og som gjekk direkte på TV.

– Denne gongen fekk heile verda vere vitne til oppviglinga til presidenten, sa ordstyraren i Representanthuset.

Historisk

Trump er den første amerikanske presidenten som blir stilt for riksrett to gonger. Han blir den første som blir stilt for riksrett etter at han har flytta ut av Det kvite hus.

Leiaren for Republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, foreslo torsdag likevel å starte rettssaka i midten av februar, slik at Trump får tid til å førebu eit forsvar.

I ei fråsegn foreslo McConnell at Representanthuset sender tiltalen over torsdag 28. januar, og at aktoratet og forsvararane til presidenten får to veker på seg til å førebu seg. Sjølve rettssaka ville etter eit slikt forslag truleg byrja først i midten av februar.

Rask prosess

– Republikanarane i Senatet står samla bak prinsippet om at Senatet som institusjon, presidentembetet, og den avgåtte president Trump alle fortener ein fullverdig og rettferdig prosess som respekterer rettane hans og dei alvorlege saklege, juridiske og grunnlovsmessige spørsmåla som må reisast, sa McConnell i fråsegna.

Han la òg til at dette særleg gjeld i lys av den raske gjennomføringa av tiltaleprosedyren i Representanthuset. Tiltaleskriftet vart lagt fram i kammeret 11. januar og godkjent allereie to dagar seinare.

McConnell har ikkje sjølv signalisert korleis han skal stemme. Tidlegare i veka uttalte han at mobben vart provosert av Trump og fôra med løgner. McConnell har sagt til kollegaene at det blir eit samvitsspørsmål, men stemma hans kan bli avgjerande. Demokratane treng støtte frå 17 republikanarar for å oppnå to-tredels fleirtal for å dømme Trump.

Trump lét vere å ta ansvar for storminga av Kongressen, men fordømde 14. januar valden som vart utført av støttespelarane. Han har kalla riksrettsprosessen for latterleg og «den største heksejakta i politikkhistoria».