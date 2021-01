FN-forbod mot atomvåpen trer i kraft utan norsk tilslutning

utenriks

Over 70 prosent av landa i verda har no underteikna atomvåpenforbodet. 51 av dei har òg ratifisert avtalen, som 22. januar vart ein FN-traktat.

Traktaten slår fast at all bruk, lagring eller testing av atomvåpen er forbode under folkeretten.

– Dette forbodet, som vi har jobba for i 75 år, sender eit klart signal om at all bruk av atomvåpen er uakseptabel, både ut frå eit moralsk, humanitært og no også ein juridisk ståstad, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Atomvåpen er ein trussel mot oss alle. Vi vil derfor gratulere alle dei 51 statane som har stilt seg bak forbodet. Samtidig ligg det ein invitasjon til resten av statane i verda om å følgje etter. No bør Noreg komme på den rette sida av historia, seier Apeland.

Uaktuelt

Regjeringa har likevel gjort det klart at det er uaktuelt for Noreg å underteikne og ratifisere FN-forbodet mot atomvåpen.

Raudt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne, Senterpartiet og Venstre stemde for då forslaget om norsk tilslutning var oppe til behandling i Stortinget våren 2019.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) argumenterte mot forbodet og hevda at det ikkje vil få nokon effekt all den tid ingen av landa som i dag har atomvåpen, sluttar opp om det.

Må vere balansert

– Ikkjespreiingsavtalen er hjørnesteinen i det internasjonale arbeidet for ei verd utan kjernevåpen. Den forpliktar også kjernevåpenstatane juridisk, sa Søreide.

– Nedrustinga må vere balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar, la ho til.

KrF var blant partia som stemde imot, men ein einstemmig programkomité i partiet har sidan gått inn for norsk tilslutning til FN-traktaten.

Det same meiner AUF at moderpartiet bør gjere.

Har handlingsrom

Kritikarane av FN-traktaten hevdar at ei norsk tilslutning vil stri mot Noregs forpliktingar i Nato.

– Det meiner vi er feil. Det er eit stort politisk og humanitært handlingsrom i Nato. Til dømes har Noreg sagt nei til utplassering av atomvåpen på norsk jord. Noreg har òg vore pådrivar for forbod mot landminer og klaseammunisjon, seier Apeland.

– Vi må ikkje konstruere forpliktingar som unnskyldning for å ikkje gjere noko. Skal Noreg framleis vere ein truverdig forkjempar for nedrusting, må òg vi ratifisere avtalen. Dette handlar om politisk vilje, seier han.

Apeland får støtte av generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

– Sjølv om det er politisk vanskeleg, er det fullt mogleg å vere Nato-medlem og underteikne forbodstraktaten, meiner ho.

Ni atommakter

USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel har i dag atomvåpen i arsenalet sitt, til saman rundt 14.000, ifølgje Røde Kors.

– Historia om atomvåpenet er full av nestenulykker og konfliktar mellom atomvåpenland som kunne gått gale, seier Apeland.

– Flaks er ikkje ein god tryggingspolitikk, og Noreg kan som Nato-land vere avgjerande i arbeidet med å redusere viktigheita av atomvåpen i alliansen og dermed verda, seier han.

