Munnbindlause Bali-turistar blir straffa med armhevingar

Styresmaktene på Bali innførte munnbindpåbod i fjor.

Men dei siste dagane har ei rekkje utlendingar vorte tekne utan munnbind, opplyser Gusti Agung Ketut Suryanegara, ein talsperson for styresmaktene.

Over 70 personar har fått bøter på 60 kroner. Men rundt 30 andre har sagt at dei ikkje har pengar. I staden har dei vorte beordra til å ta armhevingar.

Folk utan munnbind må ta opptil 50 armhevingar. Folk som har på seg munnbind, men ikkje ber det på rett måte, må ta 15 armhevingar.

– Først påstod dei at dei ikkje kjende til reglane. Deretter sa dei at dei hadde gløymt munnbindet, eller at munnbindet var vått eller øydelagt, seier Suryanegara.

Videoopptak lagt ut i sosiale medium denne veka viser turistar i T-skjorter og kortbukse som blir tvinga til å ta armhevingar i trykkjande tropisk varme, medan tryggingspersonell iført munnbind står over dei.

