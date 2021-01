WHO: Vaksinasjonen i fattige land kan starte i februar

utenriks

Covax-samarbeidet har signert avtalar om fleire hundre millionar vaksinedosar til dei 92 fattigaste landa i verda, men enno har ikkje koronavaksinasjonen byrja.

Avtalen inneber ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) at vaksinasjonen av folk i låg- og mellominntektsland kan starte i februar, følgje nyheitsbyrået Reuters.

– Eg er glad for å kunngjere at Covax har signert ein avtale med Pfizer-Biontech om opptil 40 millionar dosar av covid-19-vaksinen deira, sa direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO) på ein pressekonferanse fredag.

Pfizer/Biontech-vaksinen er førebels den einaste som har fått nødgodkjenning av WHO. Pfizer-direktør Albert Bourla seier at dei 40 millionar dosane skal seljast til Covax utan forteneste.

Han beskriv avtalen på fredag som førebels og seier at det skal seljast fleire vaksinedosar til Covax i framtida.

Covax opplyste fredag også at dei ventar at 150 millionar dosar av AstraZeneca/Oxford-vaksinen blir tilgjengeleg i første kvartal, så sant WHO gir nødgodkjenning.

Covax-samarbeidet skal levere minst 2 milliardar vaksinedosar gjennom året. Det er berre nok til å vaksinere 20 prosent av befolkninga i dei aktuelle landa.

(©NPK)