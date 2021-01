utenriks

Det er den første øvinga av denne typen under president Joe Biden. Skipa kom same dag som Taiwan melde at fleire kinesiske fly hadde krenkt luftforsvarssona deira.

Kina hevdar dei har krav på nesten heile Sør-Kina-havet, sjølv om fem av nabolanda meiner delar av farvatnet tilhøyrer dei. USA meiner øvinga er rutinearta, medan Kinas utanriksdepartement kallar ho ein «maktdemonstrasjon som ikkje bidreg positivt til fred og stabilitet i området.»

