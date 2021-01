Den kinesiske presidenten opnar digitalt Davos-møte

utenriks

Vanlegvis blir møtet halde i Davos i dei sveitsiske alpane. Næringslivsleiarar og mange av dei mektigaste politikarane i verda pleier å delta.

På grunn av pandemien blir opplegget likevel annleis i år. Denne veka blir eit møte halde som i praksis er ein lang videokonferanse. Deretter blir det eit fysiske møte i mai i Singapore.

I tillegg til Xi, vil Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, den indiske statsministeren Narendra Modi og FNs generalsekretær António Guterres delta på videomøtet.

Noregs tidlegare utanriksminister Børge Brende er president for WEF og vil òg vere med på fleire av diskusjonane.

Biden blir ikkje med

USAs nye president Joe Biden deltek ikkje. Han er truleg fullt oppteken med å få på plass den nye regjeringa si og trappe opp handteringa av pandemien.

I staden vil Bidens klimautsending John Kerry vere med på videokonferansen.

Medan WEF tradisjonelt har vore ein arena der frihandel og økonomisk globalisering har vorte hylla, har andre saker komne høgare på dagsordenen i seinare år.

– Endå ein gong har vi ei moglegheit til å byggje opp att, skreiv WEF-grunnleggjar Klaus Schwab nyleg i ein kommentarartikkel.

Han samanlikna situasjonen i kjølvatnet av pandemien med gjenoppbygginga etter andre verdskrigen.

– Ikkje berekraftig

Samtidig tok Schwab til orde for eit oppgjer med den økonomiske modellen som kallast nyliberalisme, og som er basert på frie marknader og avgrensa offentleg styring.

Det har lenge vore klart at modellen ikkje er berekraftig, skreiv økonomiprofessoren. Han viste til miljøproblema og aukande økonomiske forskjellar og hevda at pandemien har vore den siste spikaren i kista.

Forskyvingar i den globale økonomiske makta har òg bidrege til å endre WEF og bodskapen som blir fremja på møtet.

At det fysiske møtet i mai skal haldast i Singapore, har vorte tolka som eit uttrykk for at det globale økonomiske tyngdepunktet har flytta seg mot Asia.

Koronapandemien kan bidra til å påskunde prosessen. Medan vestlege land er hardt ramma av viruset, har dødstala vore mykje lågare i Singapore, Kina og andre asiatiske land.

