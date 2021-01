EU-kommisjonen vil ha strenge reisekrav for mørkeraude land

utenriks

I tillegg bør det vere krav om karantene for reisande som kjem frå land som blir markert som mørkeraude, opplyser kommisjonen måndag. I eit håp om å sikre at den indre marknaden framleis fungerer under pandemien, tek kommisjonen til orde for meir samordning mellom landa.

– Det vi treng er endå meir koordinering og ein felles europeisk innsats for å rå mot ikkje-nødvendige reiser. Stengde grenser hjelper ikkje, men det vil felles tiltak, seier justiskommissær Didier Reynders.

Med auka testkapasitet bør EU-landa òg vurdere utvida bruk av testing for reiser òg frå område som er merkte oransje, raude eller grå, meiner kommisjonen.

