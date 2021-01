utenriks

Ryu Hyun-woo kom til Sør-Korea i september 2019 og søkte umiddelbart asyl, men nyheita vart halden hemmeleg fram til nyleg.

Det er sjeldan at høgtståande embetsmenn frå Nord-Korea rømmer landet, men Ryus innkomst i Sør-Korea skjedde berre to månader etter at ein annan ambassadør hoppa av. Til saman har om lag 30.000 nordkoreanarar rømd frå det fattige og undertrykkjande landet, hovudsakleg gjennom å krysse grensa til Kina.

