Indonesia har teke beslag i tankskip

Både det iranskregistrerte tankskipet MT Horse og Panama-registrerte MT Freya er beslaglagde, mistenkte for brot på ei rekkje lover.

– Vi tok beslag i to tankskip i går, og ei etterforsking går føre seg. Mannskapet blir no avhøyrt, seier ein talsmann for indonesiske sjøfartsstyresmakter, Wisnu Pramandita.

Mannskapet om bord på dei to tankskipa blir mistenkte for fleire lovbrot. Begge skipa hadde skrudd av identifiseringssystema for å unngå å bli oppdaga, det vart ikkje svart på samtale, og pumpinga av olje var ulovleg, ifølgje Indonesias maritime tryggingsbyrå.

USA har gjentekne gonger skulda Iran for å omgå amerikanske sanksjonar og skjule oljesalet sitt til omverda.

