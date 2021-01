utenriks

– EU ønskjer å få vite nøyaktig kor mange dosar som er produsert hittil av AstraZeneca, kvar dei er produserte, om dei er leverte, og kven dei er leverte til, sa helsekommissær Stella Kyriakides måndag.

AstraZeneca har varsla at forseinkingar i produksjonen betyr at dei ikkje klarer å levere alle vaksinane til EU som dei har forplikta seg til.

Men Kyriakides gjer det klart at den nye planen for levering ikkje er akseptabel for EU.

