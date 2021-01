Putin nektar for at han eig palass ved Svartehavet

utenriks

Navalnyj vart for halvanna veke sidan arrestert i passkontrollen då han vende tilbake til Moskva frå Berlin, der han vart behandla for forgifting, som han skuldar russiske styresmakter for å stå bak.

Han bad då tilhengjarane sine demonstrere mot Putin i helga og la ut ein to timar lang video om den svære eigedommen med eit palassliknande hus på svartehavskysten.

– Ikkje noko som det blir hevda der er eigedommen min, tilhøyrer meg eller nokon i familien min, sa Putin i ein videosamtale med russiske studentar måndag.

Tusenvis av menneske demonstrerte mot fengslinga av Navalnyj i ei rekkje russiske byar i helga, og over 3.700 vart arresterte.

Navalnyj hevdar på videoen sin, som til no er sett 86 millionar gonger, at eigedommen er verd 11,5 millionar kroner og inneheld alt frå ein underjordisk skøytebane til eit kasino.

