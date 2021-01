Riksrettstiltalen mot Trump snart på veg til Senatet

utenriks

Det er demokraten Nancy Pelosi, som er speaker i Representanthuset, som sender av garde dokumentet.

I tiltaleavgjerda blir Trump skulda for å ha eggja til storminga av Kongressen den 6. januar midt under seansen der senatorane formelt godkjende at Joe Biden vart vald til USAs president.

Aldri før har ein tidlegare president vorte stilt for riksrett i USA, og det er framleis usemje om Grunnlova tillèt det. Planen er at sjølve saka skal innleiast andre veke i februar.

Pelosi har vore fast bestemt på å stille Trump for riksrett for andre gong, trass motstand frå ein del republikanarar – ein motstand som ser ut til å auke.

– Dum rettssak

Fleire republikanske partitoppar bruker både politiske og rettslege argument i kampen sin mot tiltalen, samtidig som Demokratane veit at dei må sikre seg støtta frå minst 17 republikanske senatorar for å få Trump dømt.

Demokratane kontrollerer halvparten av dei 100 plassane i Senatet, men i ei riksrettssak trengst det to tredels fleirtal.

– Eg meiner at rettssaka er dum. Eg meiner det verkar mot hensikta si. Det er allereie ein brennande eld i dette landet, og det er som å ta en masse bensin og helle oppå, sa den republikanske senatoren Marco Rubio til Fox News.

Andre republikanarar argumenterer for at Senatet ikkje har myndigheit til å stille ein tidlegare president for riksrett sidan han no er å rekne som ein vanleg borgar – ein privatperson.

Romney støttar riksrett

Det er likevel den republikanske Trump-kritikaren Mitt Romney usamd i. Han meiner jussen talar for at også ein ekspresident kan stillast for riksrett, og antydar at han endå ein gong kjem til å stemme for at Trump er skuldig, slik han gjorde i den førre riksrettssaka mot Trump. Han var likevel den einaste republikanaren som stemde for, og manglande republikansk støtte førte til at Trump vart frikjend.

Det er no knapt to veker sidan tiltaleavgjerda mot Trump vart godkjend av Representanthuset.

Etter at ho er oversend til Senatet, skal senatorar takast i eid til riksrettsdomstolen. Det skjer etter planen tysdag. Deretter blir det sendt ei rettsleg innkalling til Trump, som har frist på seg til å svare fram til 2. februar. Innan denne datoen skal òg Representanthuset, som fungerer som aktorat, ha levert inn «etterforskinga» si.

Trump skal svare

Innan 8. februar må Trump ha levert inn skriftleg materiell, og dagen etter er siste frist for Representanthuset å komme med eventuelle motbevis. Deretter kan rettssaka byrje.

Det er likevel framleis uklart om det er USAs høgsterettsjustitiarius John Roberts som skal leie prosessen, slik det ville vore viss Trump framleis var president.

Viss Trump bli dømd, er det ikkje embete han kan avsetjast frå. Men dei folkevalde kan deretter stemme over om han for all framtid skal forbydast å ha offentlege verv.

