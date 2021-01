Spanias helseminister går av medan smittetrykket aukar

utenriks

Illa varslar avgangen sin samtidig som koronaviruset spreier seg i raskt tempo.

Som helseminister har han spelt ein framståande og svært synleg rolle i kampen mot sjukdommen. Men han har òg måtta tole krass kritikk for handteringa til regjeringa, spesielt for at restriksjonane vart lempa på i samband med julefeiringa.

Spania har registrert 55.000 koronarelaterte dødsfall og 2,5 millionar smittetilfelle, og er blant dei hardast ramma landa i Europa.

I slutten av desember byrja tala å stige kraftig, og fredag vart det registrert heile 400 nye dødsfall og nærare 43.000 nye koronainfeksjonar.

For få veker sidan vart Illa overraskande valt som førstekandidat for Sosialistpartiet i samband med regionsvalet i Catalonia i midten av februar. Men datoen for avgangen hans har ikkje vore kjent før no.

Etter at han hamna på toppen av partilista, har Sosialistpartiet gått forbi dei to separatistpartia til regionen på meiningsmålingane. I dag er det separatistane som styrer regionen.

På grunn av pandemien har den regionale regjeringa i Catalonia bede om at valet blir utsett til 30. mai, noko retten skal ta stilling til om få dagar.

