Tyrkia og Hellas tek opp att samtalar om gassrettar

Spørsmålet om Tyrkias leiting etter gass i farvatn Hellas og Kypros ser på som sine, har vore ein stein i skoen for landa og for EU i lang tid.

Statsministeren i Hellas, Kyriakos Mitsotakis, seier at dei går inn i møtet med håp og optimisme, noko av det same som har vorte uttrykt av Tyrkias utanriksminister Mevlüt Çavusoglu.

I fjor blussa konflikten opp igjen då Ankara sende eit forskingsskip i farvatn nær Tyrkias kyst som Hellas, med EU i ryggen, legg krav på. Tyrkia har reagert på at Hellas bruker dei mange øyane sine til å leggje krav på store delar av havet i området.

Vil avgrense samtalane

Det er ikkje venta at det vil komme store gjennombrot under møtet i Istanbul. Likevel blir det sett som ein del av ei mjukare tilnærming til EU frå Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans side. Det er anteke at Erdogan vil prøve å betre forholdet til EU sidan landet kan møte ein meir fiendtleg innstilt amerikansk administrasjon under Joe Biden.

Hellas ønskjer å avgrense samtalane til å gjelde grenser knytt til kontinentalsokkelen sin. Tyrkia skuldar på si side òg Aten for å ha utstasjonert soldatar på ulovleg vis på fleire av øyane sine.

Tyrkia vil òg diskutere luftsoner, som er knytte til ein annan strid enn han som gjeld gassrettar i Middelhavet. Ein gresk pilot vart drepen i 2006 då flyet hans krasja med eit tyrkisk fly.

– Det er ikkje riktig å velje eitt tema og seie: «Vi held samtalar om dette», sa Çavusoglu førre veke.

Avslutta samtalar

Aten og Ankara heldt 60 rundar med samtalar mellom 2002 og 2016, men dei vart avslutta sidan dei ikkje førte til noko.

Nato har pressa på for å forhindre ein militærkonflikt, medan Tyskland har leidd forsøket på å setje i gang samtalar for å unngå at Tyrkia blir endå meir isolerte.

Çavusoglu var i møte med EU-tenestemenn i Brussel førre veke, og Ankara håpar på eit nytt møte i februar eller tidleg mars.

EU-sjef Ursula von der Leyen skreiv på Twitter etter det møtet at sjølv om dialog er viktig, må ein sjå faktiske resultat på bakken.

Avviser frykt

Frankrike har leidd an i fordømminga av Tyrkias militære intervensjonar i Syria og Libya, men også fordømt støtta landet har gitt til Aserbajdsjan i krigen mot Armenia i fjor. EU valde å innføre sanksjonar mot Tyrkia i desember.

Çavusoglu har avvist at dei går inn i samtalane med Hellas for å unngå å bli straffa av Brussel.

– Vi er ikkje eit land som er redde for truslar om sanksjonar, seier Çavusoglu.

