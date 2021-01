Biden trur ikkje på riksrettsdom mot Trump

utenriks

I tiltaleavgjerda blir Trump skulda for å ha eggja til storminga av Kongressen den 6. januar midt under seansen der senatorane formelt godkjende at Joe Biden vart vald til USAs president.

I ein høgtideleg prosesjon gjekk dei ni demokratane som har forma ut tiltalepunkta for å overlevere tiltalen måndag kveld. Dei gjekk gjennom dei same gongene i Kongressen som vart storma av Trump-tilhengjarar.

Framfor det andre kammeret i Kongressen vart tiltalen lese opp like etter klokka 19 lokal tid.

Trump står overfor ei historisk andre riksrettssak. I den første, som vart halden i fjor vinter, vart Trump frikjend av det republikanske fleirtalet i Senatet.

President Joe Biden meiner riksrettssaka mot forgjengaren er nødvendig, sjølv om den kan påverke moglegheitene for å få hans eigen politiske dagsorden gjennom Senatet. Likevel tviler han på at Trump blir dømd.

– Senatet har forandra seg, men ikkje forandra seg så mykje, sa Biden til CNN måndag.

Første riksrettssak mot tidlegare president

Det er no knapt to veker sidan tiltaleavgjerda mot Trump vart godkjend av Representanthuset.

Aldri før har ein tidlegare president vorte stilt for riksrett i USA, og det er framleis usemje om grunnlova tillèt det. Planen er at sjølve saka skal innleiast andre veka i februar.

Når tiltalen no har vorte overlevert til Senatet, skal senatorar takast i eid til riksrettsdomstolen. Det skjer etter planen tysdag. Deretter blir det sendt ei rettsleg innkalling til Trump, som har frist på seg til å svare fram til 2. februar. Innan denne datoen skal òg Representanthuset, som fungerer som aktorat, ha levert inn resultatet av etterforskinga si.

Trump skal svare

Innan 8. februar må Trump ha levert inn skriftleg materiell, og dagen etter er siste frist for Representanthuset å komme med eventuelle motbevis. Deretter kan rettssaka byrje.

Det er likevel framleis uklart om det er USAs høgsterettsjustitiarius John Roberts som skal leie prosessen, slik det ville vore viss Trump framleis var president.

Viss Trump bli dømd, er det ikkje noko embete han kan avsetjast frå. Men dei folkevalde kan deretter stemme over om han for all framtid skal forbydast å ha offentlege verv.

(©NPK)