Trujillo døydde på eit militærsjukehus i hovudstaden Bogota, der han vart flytta 13. januar. Han vart behandla for lungebetennelse i kombinasjon med covid-19.

Colombias president Ivan Duque seier i ei fråsegn at dødsfallet er svært smertefullt for han, skriv El Tiempo.

– Takk, venn, minister og fortreffelege menneske, seier Duque.

Colombia har registrert over to millionar smittetilfelle og over 50.000 dødsfall sidan pandemien trefte landet.

