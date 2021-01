utenriks

G7 består av USA, Japan, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia.

I ei felles fråsegn, som den britiske regjeringa har publisert, seier dei at dei står samla om fordømminga av arrestasjonen. Dei uttrykkjer òg uro for dei tusenvis av arrestasjonane under demonstrasjonane i Russland laurdag.

Navalnyj vart arrestert då han landa i Moskva tidlegare i januar. Det var første gong han var i Russland sidan han vart forgifta og evakuert til Tyskland i august.

