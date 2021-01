Iran og Russland ber USA vende tilbake til atomavtalen

utenriks

Utanriksministrane i landa, Sergej Lavrov og Mohammad Javad Zarif, diskuterte saka i Moskva tysdag.

Lavrov sa etterpå at USA både må oppheve sanksjonar mot Iran og vende tilbake til atomavtalen for å leggje forholda til rette for at Iran igjen skal overhalde avtalen.

Og dette bør skje raskt, ifølgje ein talsmann for Irans regjering som kommenterte saka same dag. – USA har ikkje all verdas tid, åtvara talsmannen Ali Rabiei.

Regjeringa i Frankrike meiner på si side at rekkjefølgja må vere motsett. Ei kjelde ved kontoret til den franske presidenten seier Iran først må byrje å overhalde avtalen dersom dei vil at USA skal gjere det same.

(©NPK)