Italias statsminister går av

Conte samla regjeringa tysdag for å informere dei om avgjerda før han gjekk til president Sergio Mattarella ved 12-tida. Han forlét presidentpalasset etter an halvtime, skriv avisa Il Foglio.

Avskjedssøknaden kjem sjølv om Conte klarte seg gjennom tillitsvoteringar i begge kammera i den italienske nasjonalforsamlinga nyleg.

Usamde om EU-midlar

Voteringane kom etter at han mista det parlamentariske fleirtalet då Italia Viva, partiet til tidlegare statsminister Matteo Renzi, trekte seg frå regjeringskoalisjonen.

Partiet trekte seg 13. januar på grunn av usemje om bruken av koronastøtte frå EU og kor mykje hjelp landa skulle be om. Italia Vivas to ministrar lét vere å stemme då regjeringa vart samde om ein plan for korleis pengane frå EUs atterreisingsfond skulle brukast.

Framleis støtte

Rett før det vart kjent at den partiuavhengige statsministeren ville søkje avskjed, gjekk toppar frå dei to største koalisjonspartia ut med støtte til ei mogleg ny Conte-regjering.

– Landet går gjennom ein av sine verste periodar nokosinne på grunn av pandemien. Vi må alle samle oss rundt Giuseppe Conte, seier utanriksminister Luigi Di Maio, som representerer Femstjernersrørsla. Også Det demokratiske partiet PD støttar statsministeren.

Kan danne den tredje regjeringa si

Det er opp til president Mattarella om Conte eller nokon andre får jobben med å danne ny regjering. Dersom det ikkje er mogleg å danne eit stabilt fleirtal, kan det gå mot nyval.

Dersom Conte får fornya tillit, vil han prøve å danne si tredje koalisjonsregjering sidan han kom til makta i 2018.

