Massevaksinasjon, mutasjonar og demonstrasjonar: Slik går det med pandeminedkjempinga

utenriks

Talet på koronasmitta i verda har bikka svimlande 100 millionar. Over 2,1 millionar menneske som har vorte sjuke med covid-19, har døydd.

Samtidig har fleire titals land starta vaksinasjon av innbyggjarane under eitt år etter at smitten braut ut.

På verdsbasis har over 68 millionar dosar vorte delt ut så langt, ifølgje Ourworldindata.org, som er knytt til Oxford-universitetet. Det svarer til rundt 0,9 prosent.

Israel er landet med flest vaksinerte med 44,9 prosent av innbyggjartalet. I Noreg har rundt 1,5 prosent av befolkninga fått første dose, medan rundt 2.000 personar er fullvaksinerte, ifølgje VGs oversikt.

Vaksineforseinkingar

Men det er knytt uvisse til om vaksineprodusentane kan halde oppe den høge produksjons- og leveringsfarten som dei har halde til no og har lova vidare.

Både Pfizer og AstraZeneca har hatt problem, og EU har kritisert AstraZeneca for ei forseinking i leveringa av vaksinen sin. Til VG opplyser Folkehelseinstituttet at det kan forseinke vaksinasjonsprogrammet i Noreg med éin til to månader slik situasjonen er no.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har åtvara om at vaksinegapet mellom fattig og rik er ille og blir verre for kvar dag. WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus seier ein mangel på rettferdig fordeling kan komme til å koste den globale økonomien trillionar av dollar.

FN har vore bekymra for arbeidsmarknaden. Så langt har verdssamfunnet tapt arbeidsplassar tilsvarande 255 millionar heiltidsstillingar, ifølgje Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Det svarer til rundt fire gonger så mange arbeidsplassar som finanskrisa i 2008 og 2009.

Flokkimmunitet

På dei amerikanske kontinenta har talet på dødsfall blant koronasmitta passert 1 million. Det utgjer rundt halvparten av alle koronadødsfalla i verda. USA leiar den dystre statistikken med over 430.000 døde.

Men USAs president Joe Biden seier tysdag at han føler seg trygg på at dei er «godt på veg mot flokkimmunitet» innan sommaren. Samtidig har WHO sagt at flokkimmunitet truleg ikkje vil bli oppnådd i 2021.

Vaksineordninga Covax har sikra at 2 milliardar vaksinedosar blir fordelte mellom dei 92 fattigaste landet i verda, men det er berre nok til å vaksinere 20 prosent av befolkninga. For å oppnå flokkimmunitet blir det anteke at 60 prosent av befolkninga må vaksinerast.

Biden, som vart teken i eid førre onsdag, gjentok målet om å vaksinere 100 millionar amerikanarar dei første 100 dagane han er president.

Mutasjonane

Smittesituasjonen i verda har vorte meir dramatisk i starten av 2021 delvis som følgje av fleire bekymringsverdige mutasjonar. Den meir smittsame mutasjonen frå Storbritannia har fått mest merksemd i Europa, medan også mutasjonar frå Sør-Afrika og Brasil har fått merksemd.

Av dei kjende variantane er det den sørafrikanske som seglar opp som den mest bekymringsverdige. Ein studie frå Moderna viser at vaksinen deira skal vere effektiv både mot den britiske og sørafrikanske varianten, men sistnemnde gir ein betydeleg reduksjon i antistoff i motsetning til den britiske.

Moderna har derfor byrja å førebu seg på å utvikle ein forsterkardose som kan ta knekken på muterte variantar dersom det skulle bli nødvendig.

New Zealand stengjer grensa ut året

Dei fleste land har framleis strenge reiserestriksjonar for å halde kontrollen på smitteutviklinga. New Zealand vil truleg halde grensa mot resten av verda stengt for mesteparten av 2021, seier statsminister Jacinda Ardern, ifølgje Bloomberg. Ho meiner innreise utgjer ein for stor risiko for folkehelsa og økonomien.

Øynasjonen klarte tidleg å stoppe så godt som all smitte og har halde grensene stengt sidan. Dermed er det i hovudsak turismeindustrien som lir til grensa opnar igjen.

For at reising skal takast opp att, må ein av to ting komme på plass. Anten at det blir påvist at vaksinasjon gjer at ein sjølv ikkje blir smitteberar, eller at ein stor nok del av befolkninga blir vaksinert.

– Begge moglegheiter vil ta ein del tid, seier Ardern.

New Zealand startar vaksinasjon av helsearbeidarar dette kvartalet, truleg innan ein månads tid, men kjem ikkje til å starte massevaksinasjon før godt ut på våren.

Demonstrasjonar

Nederlandsk politi har arrestert over 180 personar etter andre dag på rad med demonstrasjonar mot koronarestriksjonane. Minst ti politibetjentar vart skadde i Rotterdam, der demonstrasjonane vart spesielt valdelege. Fleire hundre i hovudsak unge menneske angreip politiet med fyrverkeri og steinar, tende brannar og plyndra butikkar.

Statsminister Mark Rutte har sagt at valden er uakseptabel og at alle «normale menneske» ser på dette med skrekk.

I Danmark vart tre personar arresterte i helga for å brent ei dukke av statsminister Mette Frederiksen.

Ultraortodokse jødar i Israel har lenge vore kritiske til restriksjonane. Ein buss vart sett fyr på i ein av mange demonstrasjonar i ultraortodokse distrikt i Israel i helga.

Mange fleire land, mellom dei Tyskland, har hatt omfattande demonstrasjonar frå frustrerte innbyggjarar gjennom pandemien.

(©NPK)