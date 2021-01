McConnell går med på prosedyreavtale i Senatet

utenriks

Det skjer etter at McConnell har forsikra seg at fleire sentrumsorienterte demokratar i Senatet har droppa kravet om at den omstridde filibuster-ordninga blir fjerna, skriv Reuters.

– Filibusteren var ein viktig del av grunnlaget for prosedyreavtalen sist Senatet var delt på midten. Med denne forsikringa ser eg fram til å forhandle fram ein prosedyreavtale på grunnlag av den førre, seier McConnell.

Filibusteren gjer at mindretalspartiet kan halde igjen voteringar på mange typar forslag, med mindre fleirtalet kan skaffe 60 stemmer for å stanse det. Han har vore særleg omstridd dei siste tolv åra, i det Republikanarane brukte han for å stanse dei fleste lovforslag frå Barack Obama, og Demokratane brukte han for å stanse dei fleste frå Donald Trump.

Harris avgjer ved uavgjort

Begge parti har 50 mandat i Senatet, og det er visepresident Kamala Harris som i så fall avgjer dersom ei votering endar uavgjort. Dermed er det Demokratane som formelt sett har fleirtalet.

Ho har likevel forpliktingar som gjer at ho ikkje kan vere i Senatet under kvart møte, og partia treng ein avtale for å bli samde om korleis kammeret skal fungere dag-for-dag.

Vanlegvis rutine

Dette er vanlegvis rutine, men McConnell har halde igjen fram til han fekk forsikringar om at Demokratane førebels ikkje har fleirtal for å fjerne filibusteren.

Demokratanes leiar i Senatet, Chuck Schumer, seier gjennom ein talsmann at han er glad for at McConnell til slutt kasta inn handkleet. Med ein avtale vil mellom anna Demokratane endeleg få fleirtalet og leiarverv i alle Senatets komitear.

I tillegg har ikkje Schumer sjølv uttalt at han vil verne filibusteren, som betyr at han kan bruke trusselen om å fjerne han som forhandlingskort seinare.

(©NPK)