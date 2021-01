Milliardstøtte til batteriprosjekt godkjend av EU

utenriks

Innovasjonsprosjektet er i tillegg venta å utløyse ytterlegare 9 milliardar euro i private investeringar. Dermed er den totale ramma for prosjektet på nærare 12 milliardar euro eller drygt 120 milliardar kroner, rekna med dagens kurs.

– Enorme innovasjonsutfordringar for Europas økonomi kan nokre gonger innebere risiko som er for stor for eitt land eller éi bedrift. Derfor er det fornuftig at fleire regjeringar går saman for å støtte utviklinga av meir innovative og berekraftige batteri, seier konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Tolv land – felles interesse

Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Kroatia, Polen, Slovakia, Spania, Sverige, Tyskland og Austerrike står bak prosjektet, som får status som eit «viktig prosjekt av felles europeisk interesse».

– Dette er eit døme på korleis konkurransepolitikk, innovasjon og konkurranse kan gå hand i hand. Det blir lagt til rette for banebrytande innovasjon, samtidig som vi sikrar at avgrensa offentlege ressursar blir brukte til å trekkje inn private middel medan konkurransevridinga blir avgrensa til eit minimum, seier Vestager.

Ho understrekar samtidig at allmenta skal ha noko igjen for pengane, i form av at bedriftene som får støtte, skaper positive ringverknader i heile EU.

Omstilling

Batteri er eit satsingsområde for EU og inngår i ambisjonane kommisjonen har om grøn omstilling og bidrag til rein transport og energilagring.

Prosjektet som no har fått grønt lys, dekkjer heile verdikjeda frå utvinning av råmateriale til produksjon, lagring, resirkulering og avhending på slutten av levetida til batteria.

Kommisjonen meiner prosjektet oppfyller kriteria for statsstøtte fordi det bidreg til eit felles mål, har eit ambisiøst mål om utvikling av ny teknologi og inneber ein stor risiko som utløyser behov for offentleg støtte.

Bidrag til enkeltbedrifter skal likevel avgrensast og ikkje vere konkurransevridande.

