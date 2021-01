utenriks

– Forretningsmodellen til nettplattformer har stor innverknad, ikkje berre på fri og rettferdig konkurranse, men også demokratia våre, tryggleiken vår, og informasjonskvaliteten vår, sa von der Leyen tysdag.

I talen sin til Verdens økonomiske forum (WEF) sa ho at internettgigantar må ta ansvar for korleis dei spreier, fremjar og fjernar innhald. Von der Leyen meiner mellom anna at avgjerda om å stengje Donald Trumps Twitter-konto ikkje burde vore basert på reglane i selskapet åleine.

