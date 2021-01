WHO: Kan gå seks veker mellom Moderna-vaksinedosar

utenriks

Ideelt sett bør ein likevel berre vente 28 dagar, som frå før er den anbefalte ventetida, ifølgje WHOs ekspertgruppe på vaksinasjon (SAGA).

Ei rekkje land med avgrensa vaksineforsyningar har uttalt at dei må utsetje dose nummer to, då det akkurat no er mangel på vaksinar over store delar av verda.

Ekspertane gjorde det òg klart at utanlandsreisande ikkje bør prioriterast i koronavaksinekøen akkurat no, nettopp fordi det er mangel på vaksinar, og fordi det førebels ikkje er bevis for at vaksinane forhindrar at folk kan vere smitteberande.

