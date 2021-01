WHO: Vaksinar dei fattigaste, ikkje turistar

utenriks

Verdshelseorganisasjonen (WHO) tilrår ikkje koronavaksinasjon av reisande sidan det førebels ikkje finst bevis på at vaksinasjon òg reduserer risikoen for å vidareføre smitte.

Europeiske land har teke til orde for å innføre eit vaksinepass som vil fjerne reiserestriksjonar for dei som er vaksinerte.

Samtidig påpeikar organisasjonen at kritisk helsepersonell og særs gamle personar bør vaksinerast først.

Deretter bør andre helsearbeidarar, eldre, lærarar og vanskelegstilte menneske som bur trongt, stå i køen, Sistnemnde gruppe omfattar menneske i flyktningleirar, fengsel, slum og andre stadar der sosial distansering ikkje er mogleg.

WHO vil revidere tilrådinga etter kvart som fleire vaksinar blir tilgjengelege.

(©NPK)