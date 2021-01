Biden stansar ny olje- og gassverksemd og kallar inn til klimatoppmøte

utenriks

Den nye ordren skal setje ein stoppar for boring på land og i sjøen «så langt det er mogleg», opplyser Det kvite hus onsdag. Målet er å gi Bidens regjering tid til å sjå an påverknaden olje- og gassindustrien har på miljøet og klimaet, sa to anonyme kjelder til nyheitsbyrået AP tidlegare på dagen.

Biden skal òg signere ein ordre som inkluderer kunngjering av eit klimatoppmøte 22. april. USA skal leie møtet, som blir halde på Jordas dag – Earth Day – som også er femårsdagen for signeringa av Parisavtalen.

Den nye administrasjonen held fram den hurtige reverseringa av Donald Trumps politikk på energi- og miljøfeltet. Biden stoppa utbygginga av oljeleidningen Keystone XL på den første dagen som president. I tillegg varsla han at USA igjen skal slutte seg til Parisavtalen.

(©NPK)