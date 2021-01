EUs grensebyrå stansar alt arbeid i Ungarn

utenriks

– Frontex har suspendert alle dei operative aktivitetane sine på bakken i Ungarn, sa Chris Borowski, ein talsmann for det Warszawa-baserte grensebyrået, onsdag ettermiddag.

Avgjerda heng saman med at EU-domstolen før jul fastslo at Ungarn braut EUs lover ved å avgrense tilgang til asylprosessen til to transittsenter, medan Ungarn samtidig avgrensa talet på søkjarar som fekk tilgang til dei to sentera. I praksis blir det nærast umogleg for migrantar som har komme over grensa frå Serbia, til å levere inn asylsøknader, heitte det.

Innanrikskommissær Ylva Johansson seier at Frontex-avgjerda er riktig.

