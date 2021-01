Israels president oppmodar til global kamp mot antisemittisme

utenriks

– På same måte som i kampen mot koronaviruset, må alle land samarbeide for å kjempe mot viruset til antisemittismen og det radikale hatet, sa Rivlin under markeringa på onsdag, som fann stad digitalt i regi av holocaust-minnesenteret Yad Vashem i Jerusalem.

I denne kampen må alle tilgjengeleg verktøy, som forsking, utdanning og handheving av lovverk, bli teke i bruk, uttalte Rivlin.

Han viste til at antisemittisme og holocaust-fornekting har vorte meir utbreidde, delvis takka vere spreiing av antisemittiske konspirasjonsteoriar knytt til koronapandemien.

Den internasjonale holocaustdagen blir markert 27. januar, datoen då styrkar frå den sovjetiske Røde armé i 1945 frigjorde rundt 7.000 fangar i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i det tyskokkuperte Polen.

Lidinga til barn

I minnemarkeringa i Polen onsdag stod lagnaden for barn som vart drepne, sperra inne og fødde i Auschwitz-Birkenau, i sentrum.

– På same måte som at ein ikkje kan få offera tilbake i live, kan ein ikkje gi overlevande tilbake den tapte barndom, sa leiaren i Auschwitz-museet Piotr Cywinski.

Også markeringa i Polen vart halden digitalt. Cywinski oppmoda dei som følgde nettsendinga, om å bidra til å fjerne lidinga som også barn i dag lever med.

– Også i dag blir barn drepne, selt, brukte som slavar, dei går rundt svoltne, forlatne og åleine, sa Cywinski.

Forplikta til å verne sanninga

– Samtidig bryr vi oss meir om at vi sjølv har det komfortabelt i vår eiga verd, enn å skape ei betre verd for barn og for framtida. Det er likegyldigheita vår som får fram dei fleste av offera, og blant dei er barna dei svakaste, dei mest tillitstru og dei mest uskuldige, sa han.

Polens president Andrzej Duda la i talen sin vekt på den spesielle forpliktinga Polen har til å verne det han kalla bevis på den verste brotsverk mot menneskja gjennom historia. Sanninga og minnet om holocaust vil bestå for alltid, sa han.

Tysklands statsminister Angela Merkel sa i ein videotale at det er Tysklands evigvarande ansvar å minnast offera for holocaust.

Rundt 6 millionar jødar vart drepne i utryddingskampanjen til nazistane.

(©NPK)