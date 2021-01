Kampanje mot overgrep fører til strengare straffer i Frankrike

utenriks

– Eg var 9 … Det var faren min. Han valdtok meg til eg var 17.

– Eg var mellom 11 og 14. Det var broren min. No er eg 57 og framleis eit offer for den fortida.

– Berre ein av mange. Eg var 6-7-8 år, eg hugsar ikkje.

Dette er berre eit knippe av forteljingane som har komme fram i kampanjen #MeTooInceste. På få dagar har emneknaggen slått som ein brotsjø inn over sosiale medium i Frankrike. Titusenvis har delt og kommentert innlegga der folk fortel om overgrep i familien.

– Vi kan ikkje teie lenger

– Eg håpar samfunnet har mot til å ta tak i problemet, seier 49 år gamle Laurent Boyet. Han er politimann og leier ein organisasjon som kjempar mot overgrep mot barn. Gruppa har sett opp postkasser på skular der barn kan leggje brev og fortelje om det som plagar dei. Fleire av breva har ført til at politiet har starta etterforsking.

I 2017 gav Boyet ut ei bok der han fortel korleis han vart valdteken av den ti år eldre broren sin. Boyet var då mellom seks og ni år gammal. Han seier at då han fortalde om overgrepa til mora 30 år seinare, svarte ho: «Eg trur deg, for eg hadde mine mistankar».

– Alle signala eg sende. Dei nådde henne, men ho gjorde ikkje noko. I 2021 kan vi ikkje teie lenger, vi må handle, seier politimannen.

Nye lovforslag

Mykje tyder på at Boyet blir høyrt. Før helga varsla justisminister Éric Dupond-Moretti at regjeringa vil leggje fram eit lovforslag som skal gi barn betre vern. I tillegg har nasjonalforsamlinga byrja å debattere eit anna forslag om strengare straffer for valdtekt av barn under 13 år.

Den seksuelle lågalderen i Frankrike er 15 år, men lova aksepterer at også under denne alderen er ein mindreårig i stand til å samtykkje til sex. Det har ført til at vaksne i fleire saker kan få mildare straff enn om dei blir straffeforfølgde for valdtekt. Nokre grupper som jobbar for vernet til barn, vil at all seksuell omgang med barn under ein viss alder vert definert som valdtekt, slik tilfellet er i Noreg.

Skulda stefar i bok

I tillegg er det fleire grupper som vil fjerne foreldingsdatoen fordi traume etter overgrep gjer at dei kan ta fleire tiår for somme offer å fortelje om det dei har vore utsette for.

Merksemda rundt overgrep har fått ny fart i Frankrike etter at ein kjent politisk analytikar nyleg vart skulda for overgrep mot stesonen sin. Skuldingane kjem fram i boka til Camille Kouchner, stedottera til Olivier Duhamel. Ho skriv at Duhamel forgreip seg på tvillingbroren hennar i minst to år frå søskena var 13 år gamle.

Duhamel har trekt seg frå stillingar i media og akademia, men har i avisintervju ikkje ønskt å kommentere påstandane til Kouchner.

Ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) viser internasjonale studiar at kvar femte kvinne og kvar trettande mann opplyser at dei har vorte seksuelt misbrukte før dei fylte 18. Ekspertar seier det truleg er store mørketal rundt seksuelle overgrep.

Underskriftskampanje

– Vi er overtydde om at mange barn fortel, og at det store problemet er at ingen høyrer dei, seier Madeline Da Silva frå kvinnekollektivet #NousToutes som står bak #Metooinceste-kampanjen. Dei ønskjer derfor at meir enn berre lova blir endra.

– I dag veit vi at når du lærer opp sosialarbeidarar og lærarar i korleis vald kan førebyggjast, så fører det til endringar, det reddar liv.

#NousToutes har starta ein underskriftskampanje med krav om at alle som jobbar med barn – inkludert lærarar, sosialarbeidarar og folk i idretts- og kulturforeiningar, får systematisk opplæring. På to dagar skreiv 36.000 personar under på kravet.

(©NPK)