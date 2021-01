utenriks

Kona til Navalnyj Julia var i ei av leilegheitene, ifølgje Ivan Zjdanov, som leiar Navalnyjs antikorrupsjons-stifting FBK.

Nyheitsbyrået AP skriv at det dreier seg om Navalnyjs eiga leilegheit, leilegheita der kona bur, og dessutan to kontor.

Det russiske innanriksdepartementet opplyste onsdag at dei hadde igangsett etterforsking av brot på smittevernavgjerder under ein demonstrasjon i Moskva til støtte for den fengsla politikaren laurdag.

