Norsk barnevernssak blir behandla i storkammer i EMD

Saka handlar om sonen til ein somalisk kvinne som kom til Noreg som flyktning. Sonen, som vart fødd i Kenya i 2009, vart plassert i fosterheim seint i 2010 og seinare adoptert bort mot viljen til mora.

I desember 2019 fekk mora medhald i klaga si om at norske styresmakter hadde krenkt retten til privat- og familieliv, som er nedfelt i artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Her var det òg ein faktor at guten vart plassert i ein kristen familie, medan mora er muslim og ønsket at han skulle bli oppdrege i tråd med religionen hennar. Kvinna hadde òg bede domstolen om å vurdere om artikkel 9 om religionsfridom var broten. Domstolen i Strasbourg meinte at også dei delane av klaga som gjaldt kvinna og den religiøse og kulturelle bakgrunnen til guten, skulle vurderast opp mot artikkel 8.

Etter dommen for eit drygt år sidan bad kvinna om at saka skulle behandlast på nytt i storkammer, noko retten sa ja til i mai i fjor. Dermed skal 17 dommarar vurdere saka denne veka.

