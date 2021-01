Riksrettstiltalen mot Støjberg er klar

utenriks

Eit stort fleirtal i eit underutval i Folketinget har no stemt for tiltalen. Det opplyser folketingsmedlem og rettsordførar Kristian Hegaard.

Bakgrunnen for riksrettssaka var at Støjberg i 2016 gav instruks om at asylsøkjarpar ikkje skulle få bu saman viss kvinna var under 18 år. Instruksen viste seg å vere ulovleg.

I det første utkastet til riksrettstiltale var det nemnt eitt høve der Støjberg visstnok villeia Folketinget. No er fire tilfelle nemnde.

Riksrettssaka er venta å starte seinare i år.

