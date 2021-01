Wuhan-innbyggjarar seier dei får munnkorg før WHO-besøk

utenriks

Ei gruppe ekspertar frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) som er i Wuhan i Kina for undersøkje korleis koronaviruset oppstod, er snart ute av ein to vekers karantene.

Mellom 80 og 100 familiemedlemmer av personar som døydde under utbrotet i Wuhan for eitt år sidan, har hatt ei gruppe på meldingstenesta WeChat. Dei har ønskt å halde dei lokale styresmaktene ansvarlege for virushandteringa. Gruppa vart utan forvarsel sletta for rundt ti dagar sidan.

Medlemmene av gruppa har lenge vorte overvakte og trua, men presset har auka dei siste dagane i forkant av WHO-besøket, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

WHO-ekspertar snart karantenefrie

Dei 13 FN-ekspertane fullfører karantenetida dei neste 24 timane og kan då starte på undersøkingane i byen, der viruset først vart oppdaga, melder CNN.

Mange vil følgje nøye med på arbeidet i ekspertgruppa når dei skal prøve å finne ut korleis viruset oppstod og spreidde seg til resten av verda.

– Verda har blikket retta mot dette arbeidet, det mange meiner noko om det, sa den nederlandske virologen og WHO-eksperten Marion Koopmans til kanalen onsdag morgon. Ho førebudde seg då på å avslutte hotellkarantenen.

– Nervøse

Slettinga av gruppa i WeChat viser at dei kinesiske styresmaktene er redde, seier Zhang Hai, ein medlem av gruppa og ein uttalt kritikar av måten styresmaktene har handtert virusutbrotet.

– Dette viser at dei kinesiske styresmaktene er veldig nervøse. Dei er redde for at desse familiane skal komme i kontakt med WHO-ekspertane, seier 51 år gamle Zhang. Faren hans døydde tidleg i utbrotet, og familien trur at dødsårsaka var covid-19.

Andre medlemmer av WeChat-gruppa har stadfesta at ho er sletta. WeChat blir styrt av den kinesiske telegiganten Tencent. Populære tenester blir regelmessig sensurert for innhald styresmaktene ikkje ønskjer.

Ein annan familiemedlem, ein pensjonist som seier at den vaksne dottera hennar døydde av viruset i januar i fjor, fortel at styresmaktene førre veke kalla henne inn til eit møte. Der vart ho åtvara mot å «snakke med medium eller la seg bruke av andre».

Ifølgje offisielle kinesiske tal har litt over 4.600 koronasmitta personar døydd i Kina. Nesten 3.900 av dei døydde i Wuhan.

(©NPK)