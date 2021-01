American Airlines la fram stort tap – aksjane steig etter aksjon på nettet

utenriks

Underskotet svarer til 76 milliardar kroner og kjem av kraftig redusert flytrafikk på grunn av koronapandemien. Til samanlikning gjekk selskapet nesten 15 milliardar kroner i pluss i 2019.

Like etter at resultatet vart lagt fram torsdag, sørgde likevel mengder med små investorar for å drive kursen til vêrs ved å samordne seg på det sosiale mediet Reddit.

Ei kort stund hadde aksjeverdien stige med så mykje som 80 prosent i handelen før børsane opna, der det kom eit betydeleg fall.

Selskapet er berre eitt i rekkja av fleire som dei siste dagane har fått merke makta til ikkje-profesjonelle investorar som bestemmer seg for å samordne kjøp av store mengder aksjar slik at kursen blir driven til vêrs.

(©NPK)