Bernie Sanders-produkt har samla inn 1,8 millionar dollar

utenriks

Biletet av Sanders i ei praktisk vinterjakke og med fargerike strikkevottar blant dei elles frakk- og kåpekledde politikarane framfor Kongressen, gjekk viralt og har vorte klipt inn i talrike bilete, kunstverk og videoar over heile verda.

Den 79 år gamle senatoren frå Vermont har utnytta populariteten til å selje Bernie-produkt, og dei siste fem dagane har han selt produkt for 1,8 millionar dollar, tilsvarande 15,4 millionar norske kroner.

– Jane og eg er forbløffa over kreativiteten som mange har vist den siste veka, og vi er glade for at vi kan bruke populariteten min på internett til å hjelpe dei som treng det i Vermont, seier Sanders.

Inntektene går til Meals on Wheels, som skaffar varme måltid til folk i Vermont som er kronisk sjuke og ikkje har moglegheit til å lage sin eigne måltid, og til Vermont Parent Child Network.

– Men denne summen er ikkje noko erstatning for handling frå Kongressen, sa Sanders med referanse til den massive krisepakken som blir behandla der.

