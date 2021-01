utenriks

Dei to var regjeringssjefar under tidlegare president Abdelaziz Bouteflika, som gjekk av i 2019 etter omfattande demonstrasjonar.

Same år vart dei to eksstatsministrane dømde for korrupsjon. Sentralt i saka stod bilindustrien i landet og hemmeleg finansiering av eit avbrote forsøk på å få Bouteflika attvald.

