Lovforslag: Dykking ved Estonia blir tillate på oppdrag frå styresmakter

Innanriksminister Mikael Damberg presenterte lovforslaget på ein pressekonferanse torsdag morgon.

Gravfreden rundt vraket vil framleis gjelde, men det vil gjerast unntak for dykkingar på oppdrag frå svenske, finske og estiske styresmakter når hensikta er å greie ut årsaka til forliset.

Privatpersonar vil ikkje tillatast å gjere eigne undersøkingar ved vraket. Denne veka var det rettssak mot journalisten Henrik Evertsson og ein kollega i ein svensk domstol. Dei er tiltalte for å ha sendt ned ein dykkarrobot for å ta bilete til ein dokumentar. Oppdaginga av to nye hol i skroget har ført til stor debatt og har òg ført til at svenske styresmakter på nytt har vurdert lovverket.

Riksdagen vil gjere klart eit forslag som kan behandlast av Riksdagen denne våren. Målet er at lovendringa skal tre i kraft 1. juli 2021.

