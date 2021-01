Nigeria blir skulda for å dekkje over drap på demonstrantar

utenriks

Demonstrasjonane starta som ein protest mot politivald, men utvikla seg til eit breiare krav om reform. Men etter fleire veker med protestar opna tryggingsstyrkar eld mot demonstrantar i hovudstaden Lagos. Tolv menneske vart drepne.

Amnesty International meiner styresmaktene ikkje har stilt dei ansvarlege for drapa til ansvar og har prøvd å dekkje over valden. Landsdirektøren til organisasjonen Osai Ojigho meiner styresmaktene òg har gått etter folk som støtta protestane, og viser til at nokre av dei har fått sperra bankkontoane sine.

Ho ber styresmaktene om å suspendere tenestemenn som er mistenkte i påvente av etterforsking.

Regjeringa har sett ned eit panel som skal granske valden og har lova reformer av tryggingsstyrkane.

