Tysk høgreekstremist dømd til livstid for politikardrap

utenriks

Livstidsdommen betyr at Ernst må vere minst 15 år i fengsel og at 47-åringen kan bli halden i forvaring endå lenger. Det slo ein domstol i Frankfurt fast torsdag.

Lübcke vart skoten i hovudet og drepen på terrassen i hagen sin i Kassel 2. juni 2019. Lübcke tilhøyrde regjeringssjef Angela Merkels parti CDU.

Ernst var motivert av rasisme og framandhat, sa påtalemakta i oppsummeringa si i rettssaka i desember.

Markus Hartmann, ein medtiltalt som var skulda for å ha hjelpt Ernst, også med våpentrening, vart frikjend på tiltalepunktet om medverknad. Men han vart funnen skuldig i ha av våpen og er dømd til 1,5 år i fengsel på vilkår.

Innvandringsvennleg politikar

65 år gamle Lübcke var leiar for regionaladministrasjonen i Kassel i delstaten Hessen. Han støtta Merkels avgjerd i 2015 om å opne landegrensene for flyktningar, og i heimbyen hadde han snakka i favør av å få asylsøkjarar.

Påtalemakta meiner at Ernst og Hartmann var til stades under ein tale som Lübcke heldt i oktober 2015 då politikaren forsvarte hjelp til flyktningar. Politikaren la til at alle som ikkje var samd i desse verdiane, stod fritt til å forlate landet.

Fråsegna vart mykje delt på internett og gjorde Lübcke til eit hatobjekt for ytre høgre.

Erkjende drapet

Etter arrestasjonen erkjende Ernst overfor politiet at han fyrte av skotet mot Lübcke, men trekte tilbake tilståinga og sa at det var Hartmann som skaut.

Under rettssaka i august i fjor innrømde Ernst at det var han som stod bak drapet.

– Eg fyrte av skotet, sa Ernst.

Påtalemakta meiner at Ernst i aukande grad retta det tidlegare framandhatet sitt mot Lübcke etter talen politikaren halde.

Etter meldingar om at migrantar gjorde seg skuldige i seksuell trakassering og overgrep mot kvinner i Köln nyttårsaftan 2015, og etter islamistangrepet i Nice i Frankrike i 2016, byrja Ernst visstnok å følgje Lübckes rørsler.

Frå 2016 til 2018 samarbeidde han med Hartmann for å forbetre våpenevnene, og dei to deltok på høgreekstreme demonstrasjonar, kom det fram under rettssaka.

Langt rulleblad

Under etterforskinga tok påtalemakta ut separate tiltalar mot Ernst for drapsforsøk etter ei påstått knivstikking av ein irakisk asylsøkjar i 2016. Politiet avdekte òg våpen og ammunisjon som tilhøyrde Ernst, mellom anna revolverar, pistolar og ein maskinpistol.

Ernst har eit langt kriminelt rulleblad og var frå før kjend for tysk politi for å sympatisere med nynazisme.

Han hadde vorte dømd for eit bombeforsøk mot ein asylbustad i 1993. Tyske medium har òg meldt at han deltok i nynazistiske samanstøytar mot ein fagforeiningsdemonstrasjon i 2009.

Men Ernst vart ikkje fanga opp av radaren til tryggingstenestene, noko som har ført til kritikk om at styresmaktene ikkje har teke høgreekstreme truslar alvorleg nok.

Fleire angrep

Tysk politi hadde i åra før vorte kritiserte for å ha oversett rasistisk motiverte kriminelle handlingar etter at det hadde vorte kjent at ei nynazistisk terrorcelle hadde drepe ti menneske, i hovudsak innvandrarar, frå 2000 til 2007.

I oktober 2019, berre to månader etter at Lübcke vart drepen, vart Tyskland skaka av skyting mot ein synagoge i Halle. To personar vart drepne. Den 28 år gamle nynazisten Stephan Balliet vart i desember dømd til fengsel på livstid for synagogeangrepet, omtalt som den verste antisemittiske hardferda i landet sidan andre verdskrigen.

I februar i fjor skaut og drap ein annan mann ni personar med innvandringsbakgrunn i Hanau.

Innanriksminister Horst Seehofer har erklært høgreekstremisme som den største tryggingstrusselen mot Tyskland, og har lova hardare tryggingstiltak, mellom anna tiltak for å slå ned på hatprat på nettet.

(©NPK)