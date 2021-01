WHO-ekspertar startar arbeidet i Wuhan

utenriks

WHO-ekspertane skal undersøkje korleis viruset som førte til ein pandemi, oppstod. Dei har sete i karantene i to veker. Under karantenen har dei gjennomført videomøte med kinesiske kollegaer.

Ekspertane vart observerte då dei forlét hotellet sitt og gjekk inn i ein buss torsdag ettermiddag lokal tid. Dei køyrde rundt 30 minutt til eit Hilton-hotell ved vasskanten.

Det er knytt spenning til kvar kinesiske styresmakter vil tillate ekspertane å dra og kven dei får snakke med. Slektningar til koronaramma i Wuhan sa onsdag at dei blir sensurerte og er trua til å teie før besøket.

Kan ta år

Dei 13 ekspertane vil gjennomføre intervju og besøkje sjukehus. Dei vil òg besøkje matmarknaden der det blir anteke at viruset smitta frå dyr til menneske for første gong i 2019.

Men teamet tonar ned forventningane til funn og seier at hovudmåla deira er å sjå kva undersøkingsmoglegheiter som framleis er opne for etterforsking på eit seinare tidspunkt.

Tidlegare WHO-topp Keiji Fukuda, som ikkje er ein del av teamet, har òg åtvara mot å ha for høge forventningar til funna. Det kan ta mange år før ein har nokon sikre konklusjonar om korleis viruset oppstod, seier han.

Storpolitikk

Hovudteorien er at viruset stammar frå flaggermus som deretter har vorte overført til eit anna dyr før det har smitta til menneske. Kinesiske styresmakt har på si side i fleire månader nekta for at viruset i det heile oppstod i Kina.

Talsperson for Det kvite hus, Jen Psaki, uttrykte onsdag uro rund desinformasjon frå visse kjelder i Kina og har oppmoda til ei grundig etterforsking.

Så langt har meir enn 100 millionar vorte smitta av covid-19, og over 2 millionar smitta er døde.

