AstraZenecas koronavaksine godkjent av EU-kommisjonen

utenriks

– Vi har nettopp godkjent AstraZenecas vaksine i EU-marknaden etter ei positiv vurdering frå legemiddeltilsynet EMA, skriv leiar Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen i ei Twitter-melding fredag kveld.

– Eg forventar at selskapet leverer dei 400 millionar dosane vi har vorte samde om. Vi vil halde fram med å gjere alt vi kan for å sikre vaksinar for europearar, naboane og partnarane våre verda over, seier ho.

Godkjenninga, som var for ein formalitet å rekne etter at fagetaten gav tommel opp, kom berre timar etter avgjerda frå EMA. Dermed er tre vaksinar godkjende i EU – Biontech/Pfizers, Modernas og AstraZenecas.

– Vi vil halde fram innsatsen vår døgnet rundt for å sikre tilgang for EU-borgarar og andre, skriv EU helsekommissær Stella Kyriakides i ei Twitter-melding.