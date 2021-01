Biden vil ha Malley som Iran-utsending

utenriks

Ifølgje høgtståande tenestemenn i amerikansk UD vil utanriksminister Antony Blinken kunngjere utnemninga fredag.

57 år gamle Malley blir til liks med Blinken omtalt som ein av arkitektane bak atomavtalen som vart forhandla fram med Iran i 2005.

President Donald Trump trekte USA frå avtalen i 2018, til protestar frå resten av signaturstatane Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, og dessutan EU.

President Joe Biden har gjort det klart at han igjen ønskjer å ta opp att atomavtalen med Iran.

Under ei høyring i Senatets utanrikskomité tidlegare i månaden understreka Blinken at USA under Bidens leiing i samarbeid med allierte vil prøve å få i stand ein «meir langvarig og sterkare avtale» med Iran.

Iran krev at USA tek det første steget og opphevar sanksjonane som vart innførte av Trump, men det kjem ifølgje Blinken ikkje til å skje.

– Det er ei rekkje forpliktingar Iran ikkje oppfyller. Skulle landet bestemme seg for å oppfylle dei, vil det ta tid før vi kan vurdere om landet møter kriteria, sa Blinken denne veka.

