EU innfører eksportkontroll for vaksinar

utenriks

Registeret blir etablert etter ei konflikt mellom EU og AstraZeneca om tilgang til vaksinar produsert ved anlegg utanfor EU.

– Vi betalte desse selskapa for å auke produksjonen, og no forventar vi at dei skal levere, seier visepresident Valdis Dombrovskis i EU-kommisjonen.

Vaksineprodusentane skal påleggjast å opplyse om planlagd eksport i registeret. Samstundes vil registeret bidra til at styresmaktene i eit medlemsland kan la vere å skrive ut ein eksportlisens og dermed i praksis hindre at vaksinane forlèt EU.