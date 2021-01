EU-topp seier AstraZeneca-kontrakt er krystallklar og bindande

utenriks

Fråsegna frå Ursula von der Leyen kjem medan EU held fram med å leggje press på vaksineprodusenten for å levere det unionen har bestilt, melder Reuters. AstraZeneca har varsla store kutt i leveransane i første kvartal og viser til lågare produksjonsvolum enn venta. Medan farmasigiganten meiner han berre er forplikta til å gjere sitt beste, står EU fast ved at ordrane i kontrakten er bindande.

Toppsjef Pascal Soriot i AstraZeneca har òg peika på at EU var seint ute med å signere ein kontrakt med selskapet, som derfor ikkje hadde tid til å ordne opp i problem ved ein fabrikk i Belgia. Von der Leyen står fast på EUs syn om at det ikkje er teke nokon atterhald om rekkjefølgje i kontrakten, og at han omtalar fire fabrikkar, inkludert to i Storbritannia.

EU-kommisjonen ønskjer å offentleggjere ein delvis sladda versjon av kontrakten fredag, seier von der Leyen.

Fredag er det òg venta at EUs legemiddelbyrå EMA godkjenner AstraZenecas vaksine.

Søndag skal von der Leyen i videomøte med leiarane for dei store vaksineselskapa, inkludert AstraZeneca, skriv Politico. At ho tek over vaksinesaka frå helsekommissær Stella Kyriakides betyr at EU no løftar konflikten med den svensk-britiske farmasiselskapet til øvste nivå.

