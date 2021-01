Kina lauslèt Tibet-aktivist

utenriks

Tashi Wangchuk vart eskortert heim frå fengsel og er no hjå familien til søstera si i Yushu i Qinghai-provinsen. Helsetilstanden hans er god, tvitra advokaten til aktivisten Liang Xiaojun torsdag.

Advokaten var likevel uviss på om Tashi var «helt fri». Men fredag sa Liang til AFP at han no, etter først å ha hatt innleiande kontakt, ikkje lenger er i stand til å oppnå kontakt med Tashi og familien hans. Det kan bety at Tashi held fram med å vere underlagt restriksjonar.

Domstolsapparatet og fengselsvesenet i Qinghai, ein provins der tibetanarar er ei stor etnisk gruppe, avviser å kommentere saka overfor AFP.

Tashi vart arrestert i 2016. To år seinare vart han dømt for at han, på grunnlag av deltakinga i dokumentarfilmen, oppmoda til separatisme.

Dommen fall etter at påtalemakta siterte han frå filmen der han snakka om arbeidet sitt for å verne sin kultur. Det var bevis på oppmoding til separatisme, meinte Kina.

Ytringsfridomsorganisasjonen PENS amerikanske avdeling gler seg over lauslatinga.

– Tashi var fleire år i fengsel på urettferdig vis, berre for å ha fremja tibetanske språkrettar, seier James Tager i PEN.

