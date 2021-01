Kina vil ikkje godta Hongkong-passa til britane

utenriks

Dei som frå før har status som britisk borgar i utlandet, ein type nasjonalitet som vart brukt fram til Hongkong vart ført tilbake til Kina i 1997, vil frå søndag kunne søkje om å bu og jobbe i Storbritannia for opp til fem år og etter kvart søkje om statsborgarskap.

Frå før hadde personar med denne statusen rett til eit såkalla BNO-pass, men kunne berre besøkje Storbritannia i seks månader og ikkje jobbe eller busetje seg der.

Storbritannia seier landet handlar som eit svar på tryggingslovene som Kina innførte i fjor og som har ramma Hongkongs demokratiforkjemparar hardt.

Stolt Johnson

– Eg er svært stolt over at vi har fått til denne ordninga som gjer det mogleg for britiske borgarar i Hongkong å leve, jobbe og etablere seg i landet vårt, seier statsminister Boris Johnson.

– Ved å gjere det heidrar vi det djupe historiske og vennskapelege bandet til folket i Hongkong, og vi forsvarer fridom og sjølvstende – verdiar både Storbritannia og Hongkong held kjært, seier Johnson.

Ein kvar innbyggjar i Hongkong som er fødd før 1997 kan ifølgje ordninga søkje om status som britisk borgar i utlandet. Den britiske regjeringa anslår at opp mot 322.400 av Hongkongs 7,5 millionar innbyggjarar vil søkje.

Anerkjenner ikkje

Kinesiske styresmakter er lite glade for den nye ordninga og opplyser at dei britiske BNO-passane ikkje lenger vil bli godtekne.

– Frå og med 31. januar kjem Kina ikkje lenger til å anerkjenne dei såkalla BNO-passane som reise- og id-dokument og reserverer for seg retten til å ta ytterlegare grep, seier ein talsmann for kinesisk UD.

– Storbritannia prøver å gjere mange av Hongkong innbyggjarar til andrerangs britiske statsborgarar og har med det heilt endra BNO-passa sin natur, seier Zhao Lijian.

