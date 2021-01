Putin har signert forlenging av Ny Start-avtalen

utenriks

Utan ei forlenging ville avtalen gått ut 5. februar.

Den russiske nasjonalforsamlinga vedtok ei forlenging tidlegare i veka, og fredag vart den signert av Putin, opplyser Kreml.

President Donald Trump viste inga interesse for å forlengje avtalen, men då Joe Biden tok over, var eitt av dei første bodskapane hans til Russland at han ønskte ei forlenging. Berre få timar etter at Biden vart teken i eid, gav dessutan Russland beskjed om at dei ville forlengje avtalen utan vilkår.

Avtalen er den siste store nedrustingsavtalen mellom USA og Russland.

