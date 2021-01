Russisk TV avviser at Putin har luksuspalass

utenriks

Påstandane har fått mykje omtale etter at den fengsla opposisjonsfiguren Aleksej Navalnyj, den mest kjende kritikaren til Putin, førre helg bad tilhengjarane sine demonstrere mot Putin. Teamet til Navalnyj la ut ein to timar lang video om ein svær eigedom med det som vart omtalt som eit palassliknande luksushus på svartehavskysten.

Den statlege nyheitskanalen Mash, som er tilgjengeleg via Telegram, la fredag ut ein video på Telegram og YouTube som viste ein reporter på omvising på eigedommen. Omvisinga var den same som den Navalnyjs team deltok i, ifølgje Mash.

Bygningen ser ut til å vere den same som kjem fram i Navalnyj-opptaket, men det verkar som at staden er under bygging. Eit rom som blir framstilt som ein vasspipe-salong i Navalnyj-opptaket, inneheld konstruksjonsutstyr på Mash-opptaket.

På ein stad som blir omtalt som eit vassdiskotek i Navalnyj-innslaget, viser Mash-videoen ei tom fontene.

Byggjearbeid

Seinare fredag sende Mash videoopptaket på den statlege TV-kanalen Rossiya-24.

– Vel, all luksusen som visstnok er inne i den svære bygningen, er ikkje der, og det er fordi bygningen berre er eit stort byggjeområde, heiter det i sendinga.

Maria Pevtsjikh, som leier antikorrupsjonsteamet til Navalnyj, skreiv på Twitter fredag at funna i den russiske TV-reportasjen stadfestar Navalnyj-teamets eigne funn, og at det dreier seg om ein eigedom som er under oppbygging som følgje av feil som hadde ført til at store beløp vart sløst bort.

– Mash stadfesta det vi skreiv om reparasjonar og mugg. Takk, sjølvsagt, men vi visste allereie dette, skreiv ho.

Putin avviser

Putin sjølv avviste påstandane i ein videosamtale med russiske studentar måndag.

– Ikkje noko av det som det blir hevda der er eigedommen min, tilhøyrer meg eller nokon i familien min, sa Putin.

Navalnyjs video, som hittil er sett over 100 millionar gonger på YouTube, hevdar at eigedommen er 39 gonger så stor som Monaco, at han er verd 11,5 milliardar kroner og inneheld alt frå ein underjordisk ishockeybane og eit privat teater til eit kasino, og dessutan fleire vingardar.

